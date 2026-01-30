TEMAS DE HOY:
29ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

19ºC Cochabamba
Detención preventiva por 180 días para conductor de micro que atropelló y mató a joven en Santa Cruz

La audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo en el Juzgado 15avo de Instrucción Capital, ubicado en la zona sur de la capital cruceña, Los Lotes.

Charles Muñoz Flores

30/01/2026 12:33

La Justicia dictó 180 días de detención preventiva para Hugo Fernando, de 52 años, acusado por la muerte de Sebastián Vespa Montero en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Melchor Pinto entre primer y segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo en el Juzgado 15avo de Instrucción Capital, ubicado en la zona sur de la capital cruceña, Los Lotes. El conductor fue imputado por homicidio y lesiones graves y gravísimas, según informaron fuentes judiciales.

Noticia en desarollo... 

