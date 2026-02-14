Que la delincuencia no frene tu Carnaval: Cómo recuperar tu moto en segundos desde Bs 5

Durante las primeras semanas del año, Santa Cruz registró casi medio centenar de motos robadas, siendo Montero uno de los municipios más golpeados por la delincuencia. Las víctimas reportan haber sido intimidadas con armas blancas y de fuego, lo que ha generado un clima de alta vulnerabilidad entre los conductores.

Foto: Freepik.

Ante esta crisis, los propietarios han volcado su confianza hacia el rastreo satelital para resguardar sus herramientas de transporte y trabajo. Proveedores locales ofrecen hoy servicios avanzados de geovalla, los cuales cortan la electricidad del motor si el vehículo abandona un perímetro geográfico delimitado.

En el mercado boliviano existen opciones accesibles con equipos que oscilan entre los Bs. 250 y Bs. 380, dependiendo de la complejidad del monitoreo requerido. Tras una instalación de Bs. 100, el usuario puede gestionar su seguridad mediante una aplicación móvil que solo requiere una recarga mensual de Bs. 5 para el chip GPS.

Foto: Freepik.

Para quienes buscan una gestión más profesional, existen planes de alquiler con cobertura nacional desde Bs. 100 mensuales o promociones anuales de Bs. 900 con contrato. Incluso se han habilitado servicios internacionales para países como Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Paraguay, asegurando la ubicación del motorizado más allá de las fronteras bolivianas.

Un propietario que gestiona media docena de motos en alquiler, destaca la efectividad de estas herramientas para evitar confrontaciones violentas durante un asalto.

"Básicamente lo que le digo a cada conductor es que, si alguien les quiere robar el vehículo, se lo dejen sin hacer problema, pero busquen la manera de avisarme inmediatamente para que yo me encargue de hacer el seguimiento mediante la aplicación de rastreo que tengo de cada una", afirma el dueño.

Esta tecnología no solo permite visualizar la ubicación exacta, sino que otorga al usuario el poder de neutralizar el escape del malviviente de forma inmediata.

Otro propietario que utiliza esta tecnología para su propia moto, indica que "este sistema me da mucha seguridad, no solo sé dónde ubicada, sino que puedo cortarle la electricidad a distancia para que si me la roban, les sea difícil llegar lejos; me da plena seguridad ante la situación de robos que se dan en la ciudad y evito también exponer mi integridad física ante un eventual robo", concluye.

