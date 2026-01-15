TEMAS DE HOY:
Policial

¡Impactante! En solo 15 días se reportan 47 motos robadas en Santa Cruz

Uno de los municipios más afectados es Montero, donde se reportaron al menos seis robos. Las víctimas fueron intimidadas con armas blancas y armas de fuego.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

15/01/2026 16:28

FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

Los robos de motocicletas van en aumento y los datos preocupan. En solo los primeros 15 días del año 2026, la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) reportó 47 motos robadas en diferentes zonas del departamento, la mayoría sustraídas directamente de la vía pública.

Según informó Vanderley Flores, director departamental de Diprove, los casos se registraron tanto en la ciudad como en provincias. En áreas rurales, los delincuentes usan la fuerza y la violencia para cometer los robos, mientras que en la ciudad aprovechan cualquier descuido para llevarse las motocicletas que quedan estacionadas en las calles.

 

Uno de los municipios afectados es Montero, donde se reportaron al menos seis robos. En estos casos, las víctimas fueron intimidadas con armas blancas y, en algunos hechos, con armas de fuego. El resto de las motocicletas fue robado sin que los dueños se dieran cuenta, ya que los delincuentes las levantan rápidamente de la vía pública.

La autoridad explicó que muchas motos son cargadas en vehículos, lo que facilita el robo en pocos segundos. Por esta razón, pidió a la población tomar mayores medidas de seguridad, como usar cadenas, sistemas de bloqueo y evitar dejar las motocicletas en lugares poco seguros.

Diprove continúa con los operativos para dar con los responsables y recuperar los motorizados robados. 

