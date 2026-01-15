Bukele lanza dura advertencia: sin complicidad del Estado, los criminales no mandan

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue contundente con su declaración, sostuvo que ningún país es débil frente a los criminales cuando el Estado actúa sin complicidad.

“La delincuencia sólo avanza cuando existe apoyo o protección desde dentro del propio sistema de Gobierno”, afirmó la autoridad.

Bukele sostuvo que todo Estado es más fuerte que cualquier grupo criminal que opere en su territorio, remarcando que si un país no logra vencer a la criminalidad es porque hay funcionarios o estructuras que terminan siendo parte.

“No hay Estado que no pueda luchar contra los criminales”, señaló durante su intervención.

El mandatario afirmó que la inseguridad se soluciona con la fuerza del Estado, argumentando que cuando un gobierno decide enfrentar el crimen de manera directa, sin proteger ni encubrir a nadie, los resultados llegan.

Además, aseguró que una vez que el Estado se libera de esa complicidad, los criminales dejan de tener poder y ya no forman parte activa del país.

“Cuando el Estado va con fuerza hacia los criminales, los vence”, reiteró.

Según un informe publicado por el gobierno de El Salvador hasta el 15 de enero se contabilizan 1,100 días sin homicidios en el país centroamericano.



