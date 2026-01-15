La baja en el precio de la gasolina en Estados Unidos no pasó desapercibida y fue celebrada de una forma poco común. En su cuenta oficial de TikTok, La Casa Blanca destacó que en 43 de los 50 estados el precio del galón está por debajo de los 3 dólares, pero lo que más llamó la atención fue la música elegida para el anuncio.

El video fue acompañado por la famosa canción “Gasolina”, del cantante puertorriqueño Daddy Yankee, un tema muy conocido a nivel mundial. La combinación entre música, imágenes y mensajes políticos rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

En las imágenes se puede ver al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entrando en escena mientras aparece la frase “Promesa hecha, promesa cumplida”. Luego se muestran datos que resaltan la baja del combustible en más de 40 estados del país, todo al ritmo del reguetón.

El video también incluye momentos llamativos, como el tradicional baile de Trump. Para varios internautas, el uso de una canción tan popular fue una estrategia diferente para comunicar un tema económico.

La publicación no tardó en generar debate, ya que algunos internautas aplaudieron la creatividad, mientras otros cuestionaron el uso de música urbana para un anuncio oficial.



