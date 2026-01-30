“Mi mujer está en shock”: Entregan por equivocación bolsa con dinero a compradora en La Ramada

Un insólito hecho ocurrió en el mercado antiguo La Ramada, donde una clienta terminó llevándose por “error” una bolsa que contenía cerca de 30.000 bolivianos, dinero que pertenecía a los propietarios de una tienda de lácteos.

Según el relato de los comerciantes, la mujer llegó como cualquier compradora a adquirir productos. Tras realizar su compra, uno de los trabajadores le entregó una bolsa negra, creyendo que se trataba de los artículos adquiridos. Sin embargo, en el interior se encontraba el dinero destinado al pago de mercadería del negocio.

El propietario de la tienda, Jhonny Mamani, explicó que todo ocurrió en cuestión de segundos y que la confusión se produjo cuando la clienta regresó al mostrador.

“El muchacho, cuando volvió la señora, pensaba que era de esa bolsa de ella. Y la señora viene y el muchacho lo muestra: ‘Esta es su bolsa’, yo creo que le ha dicho. Y la señora lo toca, lo manosea, así se lo agarra y va a recoger la sombrilla. Y ya al momento, ya se va la señora. Y ahí había pues casi 30 mil bolivianos”, relató.

El hecho sucedió el pasado miércoles y, hasta la fecha, el dinero no ha sido devuelto. Los dueños del negocio señalan que el monto estaba destinado a pagar una deuda por la compra de frutillas que también comercializan.

“Es para pagar unas cuentas que debe mi mujer de la frutilla. Lamentablemente mi mujer está en shock. No sé cómo podemos hacer, señora. Si nos está viendo o está escuchando, señora, no nos hagamos problemas, solucionemos”, agregó Mamani.

Todo quedó registrado en cámaras de seguridad del lugar. Según los comerciantes, la mujer sería una cliente habitual del mercado y algunas personas la conocerían con el apodo de “doña Choquita”.

Los propietarios esperan que la mujer pueda recapacitar y devolver el dinero, asegurando que su intención es resolver la situación de manera pacífica, ya que se trata del capital de trabajo de su familia.

Mira la programación en Red Uno Play