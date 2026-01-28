"Nuestras vidas corren peligro": Propietarios claman auxilio ante avasallamientos

La problemática de los avasallamientos en Santa Cruz se extiende sobre múltiples predios, sumergiendo a los productores en un estado de vulnerabilidad constante. Claudia Pessoa, una de las propietarias afectadas, agradeció la presencia del gobernador y la Policía en la zona y destacó la peligrosidad de los grupos irregulares que mantienen bajo amenaza a las familias cruceñas.

El riesgo de muerte se ha vuelto una constante para quienes intentan defender sus tierras ante la violencia organizada de los ocupantes. “Mi esposo por ejemplo está en ello, su vida está corriendo peligro; las vidas de todos quienes están ahí está corriendo peligro”, relató Pessoa al describir la desesperante situación que atraviesan diversos sectores productivos.

Asimismo, los afectados exigen una intervención estatal de mayor escala para frenar emboscadas en lugares como San Pedro. La vocera concluyó con un llamado directo al Ejecutivo: “Señor presidente, por favor, si es necesario, mande a los militares porque ya saben que lo único que ellos hacen es violencia”.

