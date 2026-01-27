TEMAS DE HOY:
narcoma Caso Narcomaletas Laura Rojas

33ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Comitiva que inspeccionaba predios avasallados es atacada a pedradas

Autoridades, policías y periodistas fueron atacados cuando se dirigían a Guarayos. El gobernador Luis Fernando Camacho afirmó que los desalojos continuarán con refuerzo policial.

Red Uno de Bolivia

27/01/2026 15:08

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Una comitiva interinstitucional que realizaba una inspección en predios avasallados del norte de Santa Cruz fue atacada a pedradas por un grupo de comunarios de San Pedro que estaban asentadas de manera ilegal en la zona.

El hecho ocurrió cuando el operativo se trasladaba desde San Pedro hacia Guarayos, y posteriormente Las Londras, un área donde se reporta la presencia de un numeroso grupo de ocupantes irregulares en tierras productivas.

Según el reporte, vehículos de autoridades, periodistas y efectivos policiales fueron blanco de los ataques, generando momentos de alta tensión en la ruta.

Al respecto, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, señaló que la agresión responde al temor y nerviosismo de quienes ocupan ilegalmente los predios ante el avance de los operativos.

“No nos van a detener. Nos han tirado piedrazos a los vehículos, pero no podemos retroceder. No nos van a correr con la vaina del sable. Va a llegar otro contingente policial con quienes vamos a entrar”, afirmó la autoridad.

Camacho aseguró que los operativos de recuperación de tierras continuarán, con mayor presencia policial, en el marco del plan departamental contra los avasallamientos, reiterando que no se permitirá la ocupación ilegal de predios en Santa Cruz.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD