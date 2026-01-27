Comitiva que inspeccionaba predios avasallados es atacada a pedradas

Una comitiva interinstitucional que realizaba una inspección en predios avasallados del norte de Santa Cruz fue atacada a pedradas por un grupo de comunarios de San Pedro que estaban asentadas de manera ilegal en la zona.

El hecho ocurrió cuando el operativo se trasladaba desde San Pedro hacia Guarayos, y posteriormente Las Londras, un área donde se reporta la presencia de un numeroso grupo de ocupantes irregulares en tierras productivas.

Según el reporte, vehículos de autoridades, periodistas y efectivos policiales fueron blanco de los ataques, generando momentos de alta tensión en la ruta.

Al respecto, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, señaló que la agresión responde al temor y nerviosismo de quienes ocupan ilegalmente los predios ante el avance de los operativos.

“No nos van a detener. Nos han tirado piedrazos a los vehículos, pero no podemos retroceder. No nos van a correr con la vaina del sable. Va a llegar otro contingente policial con quienes vamos a entrar”, afirmó la autoridad.

Camacho aseguró que los operativos de recuperación de tierras continuarán, con mayor presencia policial, en el marco del plan departamental contra los avasallamientos, reiterando que no se permitirá la ocupación ilegal de predios en Santa Cruz.

