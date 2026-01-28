TEMAS DE HOY:
Nacionales

Gobierno expresa condolencias al comandante Sokol por el fallecimiento de su madre

El comunicado fue publicado por el Ministerio de Gobierno.

Juan Marcelo Gonzáles

27/01/2026 20:38

Foto: Mirko Sokol, comandante de la Policia (Policia Boliviana)
LA PAZ

A través de un comunicado, el ministro de Gobierno, el Dr. Marco Antonio Oviedo Huerta, expresó sus más sentidas condolencias al general 1ro Mirko Antonio Sokol Saravia, Comandante General de la Policía Boliviana, por el fallecimiento de su señora madre Tita Saravia Burgos de Sokol.

Mirko Sokol fue posesionado como comandante de la policía desde el 28 de noviembre de 2025 y hoy su familia atraviesa un momento duro ante la pérdida de su señora madre.

 

Desde la Red Uno nos solidarizamos con la familia de la autoridad policial ante este sensible fallecimiento.

