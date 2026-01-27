Fiscalía cita a la pareja de Rafael Arce y analiza movimientos financieros

La Fiscalía citó en calidad de testigo a la pareja de Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, en el marco de las investigaciones por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El fiscal asignado al caso, Miguel Cardozo, informó que la citación fue extendida en la ciudad de Santa Cruz, mediante una solicitud de cooperación directa con autoridades cruceñas, que serán las encargadas de coordinar la notificación y definir la fecha de la comparecencia.

“La citación es para que se haga presente en la ciudad de La Paz. Las autoridades de Santa Cruz van a coordinar la notificación”, explicó Cardozo.

Asimismo, el fiscal adelantó que se están revisando todas las cuentas bancarias y los depósitos realizados por Rafael Arce Mosqueira, y señaló que en el marco de este proceso se citará a más personas para prestar declaración.

Respecto a la situación legal del investigado, Cardozo confirmó que, tras la emisión del mandamiento de aprehensión por parte del juzgado, la solicitud para la activación del sello rojo de Interpol fue remitida a la Fiscalía General del Estado.

Desde Interpol Bolivia informaron que aún se encuentran a la espera de la documentación correspondiente para activar el sello rojo contra Rafael Arce Mosqueira, con el fin de que sea ubicado y trasladado ante autoridades judiciales.

Cabe recordar que Rafael Arce Mosqueira fue declarado en rebeldía luego de no presentarse a su audiencia cautelar, dentro del proceso en el que se lo investiga por la presunta compra irregular de vehículos, departamentos e inmuebles en la ciudad de Santa Cruz.

