Periodistas paraguayos siguen repercusión regional del caso Marset

La confirmación de la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset generó inmediata repercusión en Paraguay, donde periodistas y autoridades siguen de cerca el desarrollo del caso debido a las investigaciones abiertas contra el líder criminal.

El periodista del diario La Tribuna, Gualdir Domínguez, explicó que la primera información oficial en su país fue emitida por el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid.

“La primera autoridad que habla y da la información oficial es el ministro de la Senad, quien incluso señaló que el dato ya llegó hasta el presidente de la República”, indicó el periodista en referencia al mandatario paraguayo Santiago Peña.

Domínguez recordó que el nombre de Marset aparece en investigaciones vinculadas al operativo internacional A Ultranza Paraguay, considerado uno de los mayores procedimientos contra el crimen organizado en ese país.

“Para Paraguay representa una captura muy importante porque el nombre de Marset surge dentro de las investigaciones por lavado de activos provenientes del narcotráfico”, afirmó.

Por su parte, la periodista de América TV Paraguay, Nadia Duarte, señaló que la noticia generó gran expectativa en Paraguay debido a los procesos judiciales pendientes contra el narcotraficante.

“Esto causó bastante revuelo aquí en Paraguay, porque es uno de los narcotraficantes más buscados y su esposa se encuentra recluida en una penitenciaría del país”, explicó.

La periodista agregó que las autoridades paraguayas aguardan información oficial desde Bolivia para definir los siguientes pasos judiciales, considerando que Marset enfrenta procesos no solo en Paraguay, sino también en Uruguay y Estados Unidos.

Ambos comunicadores coincidieron en que el desarrollo del caso tendrá impacto regional, debido a las investigaciones que vinculan al narcotraficante con redes internacionales de narcotráfico y lavado de dinero.

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