Deportes

Periodista mexicano es corregido por jugadores de la Verde tras hablar de la “altura” en Santa Cruz

Previo al Bolivia vs México, un comunicador azteca confundió la sede del partido y fue aclarado por futbolistas bolivianos en el hotel de concentración. 

Ariel Cambará

27/01/2026 19:21

Izquierda: periodista mexicano en el momento que habla de la altura en Santa Cruz. Derecha: jugadores de la Verde corrigiendo al comunicador azteca. Foto: captura de video.
Santa Cruz, Bolivia.

Previo al partido entre Bolivia y México, se hicieron virales las declaraciones de un periodista mexicano que aseguró que en Santa Cruz de la Sierra se juega en altura, generando confusión sobre la sede del encuentro.

“Yo creo que utilizará a muchos jóvenes por el tema de la altura”, afirmó el comunicador en un video, dando a entender que la selección mexicana afrontaría el partido en condiciones similares a las de La Paz.

La situación tuvo un episodio particular cuando, en el ascensor del hotel de concentración de la selección boliviana, los jugadores William Álvarez y Moisés Villarroel se encontraron con el periodista mexicano y lo corrigieron directamente.

“Vos hablaste de la altura de Santa Cruz”, le dijo Álvarez, a lo que el comunicador respondió de manera confusa. Mientras tanto, Moisés Villarroel sonrió y reiteró: “No hay altura aquí en Santa Cruz, mirá cómo estás sudando”.

Ante la insistencia de los futbolistas, el periodista terminó admitiendo el error: “Sí, fui yo”, provocando la sonrisa de los jugadores, quienes cerraron el intercambio recordándole que Santa Cruz no se encuentra en altura.

