Exministra Sabina Orellana Narcomaletas Caso maletas

Deportes

Tremendo papelón de la prensa mexicana: “Ganamos en la altura”

Los comunicadores aztecas confundieron el reducto cruceño con los escenarios del altiplano. 

Martin Suarez Vargas

26/01/2026 18:54

Selección de México en el partido contra Bolivia. Redes sociales.
Bolivia.

Un verdadero papelón protagonizó parte de la prensa mexicana tras el partido amistoso entre Bolivia y México, disputado en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, donde el Tri se impuso por 1-0. Pese a ello, varios medios y periodistas afirmaron erróneamente que el encuentro se jugó “en la altura”.

El duelo no se disputó ni en los 3.637 metros sobre el nivel del mar del estadio Hernando Siles de La Paz, ni en los 4.150 metros del Titán de Villa Ingenio de El Alto, sino en el llano cruceño. El estadio Ramón Tahuichi Aguilera se encuentra a apenas 416 metros sobre el nivel del mar.

Incluso DSports, medio de prestigio internacional, incurrió en el error al titular:


“México volvió a Bolivia tras 28 años y ganó en la altura”.
En la nota se señaló que los aztecas vencieron por la mínima a la Verde con gol de Germán Berterame y que no visitaban territorio “altiplánico” desde la Copa América de 1997.

La confusión fue generalizada entre varios comunicadores llegados desde México, quienes asociaron automáticamente a Santa Cruz con la altura, sin diferenciar que no comparte las condiciones geográficas de La Paz o El Alto, sedes habituales de la selección boliviana en partidos oficiales por Eliminatorias Sudamericanas.

