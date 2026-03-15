Doce candidatos a la Alcaldía cruceña debatirán sus propuestas buscando convencer al electorado

La capital cruceña vive hoy un momento clave en su calendario electoral con el debate oficial de candidatos a la Alcaldía, organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED). La ciudadanía podrá seguir la transmisión en directo por la señal de Red Uno y a través de todas sus plataformas digitales.

Este encuentro democrático contará con la participación de 12 candidatos confirmados, quienes presentarán sus planes de gestión ante el electorado. El evento se posiciona como la plataforma definitiva para que los ciudadanos contrasten ideas antes de acudir a las urnas.

La iniciativa, impulsada por el Órgano Electoral, busca fortalecer la transparencia y el voto informado en el marco de las elecciones subnacionales del 22 de marzo. Los ejes temáticos permitirán evaluar las soluciones propuestas para los desafíos más urgentes de Santa Cruz de la Sierra.

El debate comenzará puntualmente a las 21:00, contando con un despliegue técnico de alta fidelidad para asegurar que cada mensaje llegue con claridad a los hogares. Además de la televisión, el streaming estará disponible en las cuentas oficiales de Facebook, YouTube y TikTok de la casa televisiva.

A solo siete días de los comicios, este espacio de confrontación técnica es considerado vital para definir la tendencia de votación en la región. El TED ha ratificado que se han tomado todas las medidas para garantizar un tiempo equitativo de exposición para cada frente político.

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