¿Quiere tramitar permiso de circulación para el día de elecciones? Estos son los plazos y requisitos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó oficialmente el sistema digital para gestionar las autorizaciones de tránsito durante las Elecciones Subnacionales 2026. La plataforma estará disponible para la ciudadanía y entidades desde el 14 hasta el 19 de marzo a través del portal oficial del ente electoral.

Este procedimiento no conlleva costo alguno y se centraliza de manera virtual para agilizar la validación de datos. Una vez aprobados, los pases físicos se distribuirán en los respectivos Tribunales Electorales Departamentales del 16 al 21 de marzo.

Para completar el registro, los interesados deben presentar la siguiente documentación en formato digital:

Nota de justificación debidamente firmada.

Fotocopia del RUAT del vehículo motorizado.

Fotocopia de la licencia de conducir vigente.

El organismo aclaró que ciertas instituciones estratégicas no requieren realizar este trámite para cumplir sus funciones durante el 22 de marzo. Entre los sectores exentos se encuentran los servicios de emergencia, la prensa, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Finalmente, el TSE reiteró que este permiso es el único documento legal que garantiza la libre movilidad en todo el territorio nacional durante el domingo de votación. Se recomienda a la población realizar el registro con antelación para evitar contratiempos en la jornada democrática.

Mira la programación en Red Uno Play