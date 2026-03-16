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Maraude: “Es muy lindo debutar con la 10, es el comienzo de algo grande”

El mediocampista expresó su felicidad tras estrenarse con la selección boliviana en la victoria 3-0 sobre Trinidad y Tobago y aseguró que seguirá trabajando para lo que viene con la Verde. 

Martin Suarez Vargas

15/03/2026 20:11

Jesús Maraude tras anotar un gol en el Mundial Sub17. Foto: Internet.
Santa Cruz, Bolivia.

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El joven futbolista boliviano Jesús Maraude vivió una jornada especial al debutar con la Selección de fútbol de Bolivia en el amistoso frente a la Selección de fútbol de Trinidad y Tobago, partido que terminó con victoria 3-0 para la Verde. El jugador expresó su alegría por vestir la camiseta número 10 y por haber tenido la oportunidad de mostrarse en el campo.

“Estoy muy feliz, lo pude lograr, más con la camiseta número 10, es algo muy lindo y este es el comienzo de lo que se viene, de algo grande. La convocatoria me tomó de sorpresa, pero yo creo que estaba preparado por lo que vengo haciendo”, señaló Maraude tras el encuentro.

El mediocampista ingresó en el segundo tiempo y aportó otra dinámica al seleccionado boliviano, mostrando sus cualidades dentro del campo de juego y participando activamente en el funcionamiento del equipo.

Hay que hacer notar que Maraude no es un punto menor, ya que fue la figura de la selección boliviana Sub -17 en el Mundial disputado en Catar.

Maraude forma parte de la nómina convocada por el cuerpo técnico para el repechaje rumbo al Mundial, donde Bolivia enfrentará a la Selección de fútbol de Surinam el próximo 26 de marzo en Monterrey, México.

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