¡Resucitó la Academia! Bolívar derrotó a Fluminense y revive en la Libertadores (2-0)

El Club Bolívar consiguió una victoria clave en la Copa Libertadores tras imponerse por 2-0 a Fluminense en el estadio Hernando Siles, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos.

La gran figura de la noche fue Robson Matheus, quien se despachó con un doblete que le dio los tres puntos al conjunto paceño. Su efectividad fue determinante para que la “Academia” haga respetar su localía y vuelva a meterse en la pelea por la clasificación.

El trámite del partido se inclinó aún más a favor del equipo boliviano tras la expulsión de Facundo Bernal en el inicio del segundo tiempo, lo que dejó al conjunto brasileño con diez jugadores y facilitó el control del juego para los dirigidos por Vladimir Soria.

Con este resultado, Bolívar alcanza el segundo lugar de su grupo con cuatro unidades y se mete en zona de clasificación, reavivando sus aspiraciones en el torneo continental.

El triunfo también ratifica el buen momento del equipo bajo la conducción interina de Vladimir Soria, quien suma su segunda victoria consecutiva al mando, generando ilusión en la hinchada celeste.

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