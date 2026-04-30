Miguel Terceros recibirá la Victoria Alada 2026: conozca todos los detalles

El próximo 12 de mayo a las 19:00, en el Club de Tenis Santa Cruz, se realizará la entrega de los premios de la Victoria Alada 2025, un evento que distinguirá a los mejores deportistas cruceños por su rendimiento a nivel nacional e internacional y entre los que se destacan está el mediocampista del Santos y la selección boliviana de fútbol, Miguel Terceros.

En total, serán 65 atletas galardonados en 36 disciplinas, además de la elección del mejor entrenador y el dirigente del año. Entre todos los premiados, también se elegirá al ganador de la Victoria Alada Dorada, reconocimiento reservado para el más destacado de la temporada.

La organización está a cargo del Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz, que premia el esfuerzo, la disciplina y los logros deportivos conseguidos durante la gestión.

En el fútbol profesional, uno de los nombres que resalta es el del boliviano Miguel Terceros, quien será uno de los distinguidos en la gala Miguelito con su gol de penal ante Brasil, llevó a Bolivia a jugar el repechaje Mundialista.

Ganadores Victoria Alada 2025 (por disciplina)

Ajedrez: Iris Nicole Mollo Figueroa / Licael Roderick Ticona Rocabado

Iris Nicole Mollo Figueroa / Licael Roderick Ticona Rocabado Atletismo: Alinny Skarleth Delgadillo Silva / Enrique Bellott Justiniano

Alinny Skarleth Delgadillo Silva / Enrique Bellott Justiniano Automovilismo: Mariano Aguilera Wende

Mariano Aguilera Wende Basquetbol: María Fernanda Viveros Arze / Carlos Daniel Gonzales Chacón

María Fernanda Viveros Arze / Carlos Daniel Gonzales Chacón Bicicross: Alexia Lara Hurtado Romanov / Sebastián Ordoñez López

Alexia Lara Hurtado Romanov / Sebastián Ordoñez López Billar: Alejandro Velázquez Salvado

Alejandro Velázquez Salvado Boxeo: Patricia Soria Rojas / Eiser Fabrisio Ortiz Barba

Patricia Soria Rojas / Eiser Fabrisio Ortiz Barba Ciclismo: Brania Orquera Mendoza / Mario Sánchez Navia

Brania Orquera Mendoza / Mario Sánchez Navia Deporte Integrado: Rosa Rojas Chávez / Denys Jhoel Velarde Alarcón

Rosa Rojas Chávez / Denys Jhoel Velarde Alarcón Deporte Ecuestre: Delicia Lorena Monje Claudio / Mathias Céspedes Casal

Delicia Lorena Monje Claudio / Mathias Céspedes Casal Deporte Acuático: Adriana Giles López / Esteban Núñez del Prado Pizarro

Adriana Giles López / Esteban Núñez del Prado Pizarro Esgrima: Camila Fernanda Araúz Ribero / Andrés Montaño Anivarro

Camila Fernanda Araúz Ribero / Andrés Montaño Anivarro Fisicoculturismo: Jessica Montero Arancibia / Erwin Salvatierra Abdalla

Jessica Montero Arancibia / Erwin Salvatierra Abdalla Full Contact: Giorgina Nohe Valle / Luis Marcos Ortiz Cuéllar

Giorgina Nohe Valle / Luis Marcos Ortiz Cuéllar Fútbol Playa: Dimas Garzón Anduri

Dimas Garzón Anduri Fútbol de Salón: Michelle Daniela Pacheco Macedo / Fabio Andrés Omakata Claros

Michelle Daniela Pacheco Macedo / Fabio Andrés Omakata Claros Fútbol Femenino: Vanesa Libertad Paz Peña / Luis Enrique Lara Moreno

Vanesa Libertad Paz Peña / Luis Enrique Lara Moreno ACF: Miguel Terceros Acuña

Miguel Terceros Acuña Fútbol Profesional: Pauley Parada Vargas

Pauley Parada Vargas Judo: Franco Contreras Araujo

Franco Contreras Araujo Gimnasia: Mayte Nicole Guzmán Vargas / Yerick Zair Leigue Céspedes

Mayte Nicole Guzmán Vargas / Yerick Zair Leigue Céspedes Golf: Sofía Blanco Mercado / Matías Monasterio Cronembold

Sofía Blanco Mercado / Matías Monasterio Cronembold Karate Do: Sol Adriana Sandoval Duarte / Juan Pablo Terceros Wende

Sol Adriana Sandoval Duarte / Juan Pablo Terceros Wende Karting: Lucas Careaga Arizaga

Lucas Careaga Arizaga Lucha Amateur: Perla Calderón Aguirre / Brandon Rodríguez Rodríguez

Perla Calderón Aguirre / Brandon Rodríguez Rodríguez Motociclismo: María René Padilla Durán / Carlos Andrés Padilla Durán

María René Padilla Durán / Carlos Andrés Padilla Durán Pelota Frontón: Sebastián Méndez Huanca

Sebastián Méndez Huanca Raquetbol: Brianna Ampuero Parada / Jhonatan Flores Vega

Brianna Ampuero Parada / Jhonatan Flores Vega Rugby: Thaynara Zoch Méndez / Roberto Arancibia Paz

Thaynara Zoch Méndez / Roberto Arancibia Paz Taekwondo: María Jireh Hurtado Tapia / Juan Pablo Montalvo Vaca

María Jireh Hurtado Tapia / Juan Pablo Montalvo Vaca Tenis: Valery Sumoya López / Juan Carlos Prado Ángelo

Valery Sumoya López / Juan Carlos Prado Ángelo Tenis de Mesa: Luciel Antequera Camachano / Fernando Carlos Fernández Monterrey

Luciel Antequera Camachano / Fernando Carlos Fernández Monterrey Tiro con Arco: Dayana Hemily Melendres López / Alexander Mendoza Lehmann

Dayana Hemily Melendres López / Alexander Mendoza Lehmann Tiro Deportivo: Selenia Ledezma Trigo / Boris Marinkovic Rivadeneyra

Selenia Ledezma Trigo / Boris Marinkovic Rivadeneyra Triatlón: Flavia Andrea Castro Chávez / Antonio Claros Ortuño

Flavia Andrea Castro Chávez / Antonio Claros Ortuño Voleibol: Renata Gonzales Kalman / Ruddy Alberto Salvatierra Quiroga

Renata Gonzales Kalman / Ruddy Alberto Salvatierra Quiroga Entrenador del año: Otto Napoleón Cardozo Cortez

Otto Napoleón Cardozo Cortez Dirigente del año: Ana Evelin Hernández de Daher

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