Miguel Terceros recibirá la Victoria Alada 2026: conozca todos los detalles

El próximo 12 de mayo a las 19:00, en el Club de Tenis Santa Cruz, se realizará la entrega de los premios de la Victoria Alada 2025, un evento que distinguirá a los mejores deportistas cruceños por su rendimiento a nivel nacional e internacional y entre los que se destacan está el mediocampista del Santos y la selección boliviana de fútbol, Miguel Terceros.
En total, serán 65 atletas galardonados en 36 disciplinas, además de la elección del mejor entrenador y el dirigente del año. Entre todos los premiados, también se elegirá al ganador de la Victoria Alada Dorada, reconocimiento reservado para el más destacado de la temporada.
La organización está a cargo del Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz, que premia el esfuerzo, la disciplina y los logros deportivos conseguidos durante la gestión.
En el fútbol profesional, uno de los nombres que resalta es el del boliviano Miguel Terceros, quien será uno de los distinguidos en la gala Miguelito con su gol de penal ante Brasil, llevó a Bolivia a jugar el repechaje Mundialista.
Ganadores Victoria Alada 2025 (por disciplina)
- Ajedrez: Iris Nicole Mollo Figueroa / Licael Roderick Ticona Rocabado
- Atletismo: Alinny Skarleth Delgadillo Silva / Enrique Bellott Justiniano
- Automovilismo: Mariano Aguilera Wende
- Basquetbol: María Fernanda Viveros Arze / Carlos Daniel Gonzales Chacón
- Bicicross: Alexia Lara Hurtado Romanov / Sebastián Ordoñez López
- Billar: Alejandro Velázquez Salvado
- Boxeo: Patricia Soria Rojas / Eiser Fabrisio Ortiz Barba
- Ciclismo: Brania Orquera Mendoza / Mario Sánchez Navia
- Deporte Integrado: Rosa Rojas Chávez / Denys Jhoel Velarde Alarcón
- Deporte Ecuestre: Delicia Lorena Monje Claudio / Mathias Céspedes Casal
- Deporte Acuático: Adriana Giles López / Esteban Núñez del Prado Pizarro
- Esgrima: Camila Fernanda Araúz Ribero / Andrés Montaño Anivarro
- Fisicoculturismo: Jessica Montero Arancibia / Erwin Salvatierra Abdalla
- Full Contact: Giorgina Nohe Valle / Luis Marcos Ortiz Cuéllar
- Fútbol Playa: Dimas Garzón Anduri
- Fútbol de Salón: Michelle Daniela Pacheco Macedo / Fabio Andrés Omakata Claros
- Fútbol Femenino: Vanesa Libertad Paz Peña / Luis Enrique Lara Moreno
- ACF: Miguel Terceros Acuña
- Fútbol Profesional: Pauley Parada Vargas
- Judo: Franco Contreras Araujo
- Gimnasia: Mayte Nicole Guzmán Vargas / Yerick Zair Leigue Céspedes
- Golf: Sofía Blanco Mercado / Matías Monasterio Cronembold
- Karate Do: Sol Adriana Sandoval Duarte / Juan Pablo Terceros Wende
- Karting: Lucas Careaga Arizaga
- Lucha Amateur: Perla Calderón Aguirre / Brandon Rodríguez Rodríguez
- Motociclismo: María René Padilla Durán / Carlos Andrés Padilla Durán
- Pelota Frontón: Sebastián Méndez Huanca
- Raquetbol: Brianna Ampuero Parada / Jhonatan Flores Vega
- Rugby: Thaynara Zoch Méndez / Roberto Arancibia Paz
- Taekwondo: María Jireh Hurtado Tapia / Juan Pablo Montalvo Vaca
- Tenis: Valery Sumoya López / Juan Carlos Prado Ángelo
- Tenis de Mesa: Luciel Antequera Camachano / Fernando Carlos Fernández Monterrey
- Tiro con Arco: Dayana Hemily Melendres López / Alexander Mendoza Lehmann
- Tiro Deportivo: Selenia Ledezma Trigo / Boris Marinkovic Rivadeneyra
- Triatlón: Flavia Andrea Castro Chávez / Antonio Claros Ortuño
- Voleibol: Renata Gonzales Kalman / Ruddy Alberto Salvatierra Quiroga
- Entrenador del año: Otto Napoleón Cardozo Cortez
- Dirigente del año: Ana Evelin Hernández de Daher
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