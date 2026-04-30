Marcha indígena avanza hacía La Paz y solicita refugio a la UMSA

La marcha indígena que avanza hacia La Paz solicitó a las autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) la habilitación de espacios para refugio temporal, ante su inminente llegada a la sede de gobierno.

Colectivos ciudadanos y universitarios denunciaron que, pese a las gestiones realizadas, no se obtuvo una respuesta favorable por parte de instancias universitarias para el uso de ambientes como coliseos u otros espacios de acogida.

“No hemos recibido respuestas, más bien negativas”, señalaron desde los sectores que acompañan la solicitud.

Los marchistas, provenientes principalmente de Pando y Beni, requieren lugares donde resguardarse tras una larga travesía, marcada además por dificultades de salud y el impacto del cambio de altitud.

No obstante, desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA se informó que se viabilizará parcialmente el pedido, mediante la habilitación de aulas para el hospedaje temporal de los movilizados. “Se asignarán dos ambientes para su estadía durante el tiempo que permanezcan en la ciudad”, indica una circular.

La marcha, que se inició el pasado 8 de abril, continúa su avance hacia la ciudad, mientras persiste la demanda de apoyo institucional para garantizar condiciones básicas de descanso y resguardo para los participantes.

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