Maestros rurales cumplen paro de 24 horas y bloquean carreteras en Oruro

La Federación de Maestros Rurales de Oruro inició este jueves un paro de 24 horas con instalación de bloqueos en puntos estratégicos de las principales carreteras que conectan la capital del departamento.

La medida de presión responde a una serie de demandas del sector, entre ellas la reposición salarial ante la pérdida del poder adquisitivo, el respeto al reglamento del escalafón y la asignación de un mayor presupuesto para el área educativa.

“Estamos exigiendo como sector la reposición salarial ante la pérdida del valor adquisitivo de nuestros salarios”, señalaron representantes del magisterio rural.

Según el reporte, los docentes instalaron al menos cuatro puntos de bloqueo en accesos clave al departamento, afectando tanto rutas departamentales como interdepartamentales.

El pliego petitorio incluye un incremento del 30% al haber básico, además de otras reivindicaciones laborales que consideran urgentes.

Ante esta situación, se recomendó a transportistas y viajeros tomar previsiones debido a la interrupción del tráfico vehicular, que podría generar demoras y desvíos en distintas rutas.

La medida se cumple en medio de tensiones con las autoridades, a la espera de una respuesta que permita atender las demandas del sector educativo.

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