Gobierno convoca al diálogo a transportistas para el lunes 4 de mayo ante anuncio de paro

El Gobierno convocó a una mesa de diálogo con la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia para el lunes 4 de mayo, con el objetivo de abordar las demandas del sector del transporte y evitar la ejecución de un paro nacional anunciado para el día siguiente.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que el estado actual de las carreteras es resultado de años de obras mal ejecutadas, falta de planificación técnica, abandono y corrupción, situación que recibió la actual gestión gubernamental.

La autoridad reconoció que las demandas del sector transporte son legítimas debido al mal estado de la red vial. En ese marco, informó que en cinco meses de gestión se ha establecido una ruta de trabajo para comenzar a atender los principales problemas.

Entre las medidas anunciadas, destacó la promulgación del Decreto Supremo 5617, que facilita la conversión de vehículos a gas natural vehicular mediante la agilización de trámites para la adquisición de cilindros y kits a precios accesibles.

Asimismo, se informó la ejecución de un plan de mantenimiento vial con una inversión de 870 millones de bolivianos, financiados por CAF y Fonplata, destinados a 84 áreas críticas en los nueve departamentos del país.

Peajes

Zamora también anunció la modernización del sistema de peajes, que será reemplazado por tecnología automatizada para eliminar casetas tradicionales, mejorar el flujo vehicular y duplicar la recaudación destinada al mantenimiento de carreteras.

El ministro añadió que se trabaja en proyectos estructurales como corredores bioceánicos y ajustes a la ley de carga, además de reuniones permanentes con distintos sectores del transporte para atender sus requerimientos.

En cuanto al abastecimiento de combustible, aseguró que la situación fue regularizada y la calidad está garantizada, aunque admitió que pueden presentarse problemas puntuales.

Finalmente, reiteró que el Gobierno apuesta por el diálogo y la planificación para resolver los problemas estructurales del sector sin afectar a la población.

La convocatoria se realiza luego de que dirigentes del transporte pesado y público resolvieran impulsar un paro nacional indefinido desde el martes 5 de mayo, en protesta por la calidad y escasez de combustible, así como el deterioro de las carreteras.

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