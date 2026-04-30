Vehículos a GNV: Gobierno lanza expansión para acelerar la conversión

El Gobierno anunció el lanzamiento de la expansión del Programa Nacional de Reconversión Vehicular a Gas Natural Vehicular (GNV), con el objetivo de ofrecer una alternativa de combustible más accesible para el parque automotor del país.

El ministro de Obras Públicas señaló que esta medida refleja el compromiso del Ejecutivo con el sector del transporte, en un contexto marcado por la demanda de soluciones frente al costo de los carburantes.

“En coordinación con el Ministerio de Hidrocarburos, impulsamos la adquisición de cilindros y la implementación de mecanismos ágiles para la conversión, mantenimiento y reposición de equipos, asegurando respuestas efectivas para el autotransporte”, informó la autoridad.

De acuerdo con datos oficiales, el Ministerio de Obras Públicas instruyó a la Entidad Ejecutora de Conversión a GNV (EEC-GNV) optimizar los tiempos de provisión de cilindros, kits de conversión y repuestos, además de fortalecer la contratación de talleres especializados.

La medida busca acelerar el cambio de la matriz energética del transporte, promoviendo el uso de gas natural como una opción más económica y sostenible frente a los combustibles líquidos.

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