Talison cierra la gala con fuerza: conquista al jurado, pero deja dudas vocales

Para cerrar la gala de este viernes en La Gran Batalla – Duelo de Voces, Talison Moraes, del equipo de Jesús Oliva y David Dionich, subió al escenario con una propuesta arriesgada y elegante.

El participante interpretó “Es por ti”, de Juanes, en una versión soul R&B inspirada en los años 70, logrando una puesta en escena que fue bien recibida por el jurado.

Evaluación del jurado

Marco Veizaga destacó el crecimiento del equipo y la propuesta artística:

“Se nota que han encontrado el camino. La puesta en escena y la actitud que proyecta es la que nos gusta. Sigan con esa esencia y magia”.

Diego Ríos valoró la renovación del tema, aunque sugirió mayor intensidad:

“Sentí una versión renovada, pero faltó un poco más de potencia. El estribillo me gustó, aunque no llegó del todo”.

Por su parte, Alenir Echeverría advirtió sobre el estado vocal del participante:

“Escuché tu voz un poco rara, como cansada. Hay que descansar, porque si no, se puede fallar”.

Finalmente, Tito Larenti se mostró conforme con la presentación:

“Sigo viendo un gran cantante e intérprete en el escenario. Estuvo bueno”.

Puntaje y reflexión

Tras la evaluación, se reveló su puntaje secreto: 5.0, una calificación que lo mantiene fuera de la zona de riesgo.

Talison, por su parte, reconoció que no ha tenido buen descanso en los últimos días, pero aseguró que continuará trabajando para mejorar su rendimiento en la competencia.

El nivel sigue en ascenso y cada presentación cuenta.

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