Una apuesta diferente: Esteban Garnica sorprendió con “Tocarte” en versión tango

La nueva semana de competencia en Duelo de Voces comenzó con fuerza y talento sobre el escenario. En la primera noche, tres participantes dieron inicio a una etapa marcada por interpretaciones de canciones ganadoras del Grammy, con propuestas completamente renovadas.

El encargado de abrir la gala fue Esteban Garnica, representante de Cochabamba e integrante del equipo de Jesús Oliva y David Dionich. El artista apostó por una arriesgada versión en ritmo de tango de la canción “Tocarte”, de Jorge Drexler y C. Tangana, mostrando su versatilidad musical.

Su presentación no pasó desapercibida y generó opiniones divididas entre los jueces. Alenir Echeverría fue la primera en evaluar y destacó la propuesta, aunque consideró que faltó conexión emocional.

“Me encantó esta versión y tu voz, pero la canción no me dijo nada. Estabas tan concentrado en hacer las cosas bien que no viviste lo que cantabas”, señaló, calificando la presentación como intermedia.

Por su parte, Tito Larenti valoró positivamente la actuación y resaltó la capacidad de Esteban para reinterpretar la pieza.

“Demostraron versatilidad dentro de la misma canción. Fue una reversión hermosa, y el hecho de tocar en vivo es un gran plus”, afirmó.

En la misma línea, Marco Veizaga elogió la propuesta artística y su impacto en escena.

“Me encantó la versión. Lograste mantenerme atento e involucrado. Este tipo de experimentos aporta mucho a tu crecimiento”, comentó.

Finalmente, Diego Ríos también expresó su satisfacción con la presentación y destacó la evolución del participante.

“Fue una de tus mejores presentaciones. Tocas, cantas y lo haces de manera espectacular. Me gusta más este color de voz”, indicó.

Tras la ronda de evaluaciones, se dio a conocer la puntuación parcial del jurado —sin incluir el voto secreto de Tito Larenti—, que alcanzó los 6.3 puntos.

Al cierre, Esteban agradeció las devoluciones y dejó en claro su compromiso con la competencia: “Semana a semana estoy creciendo”.

La nueva etapa recién comienza y promete seguir elevando el nivel en cada presentación.

Mira la programación en Red Uno Play