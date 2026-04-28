En medio de su visita a Buenos Aires para disputar la Copa Sudamericana con Santos FC, Neymar protagonizó un momento que trascendió lo futbolístico y tocó el corazón de los hinchas.

El crack brasileño, que volvió a Argentina después de más de una década, vivió un encuentro tan inesperado como emotivo con un pequeño fanático que llevaba su mismo nombre: Neymar Sebastián.

El niño se acercó a la concentración del equipo y logró captar la atención del delantero al mostrarle su carnet de identidad. La reacción fue inmediata. Neymar no ocultó su sorpresa, sonrió y compartió varios minutos con él, firmándole autógrafos y tomándose fotografías.

La historia detrás del nombre hizo aún más especial el momento. Según contó el propio niño, su nombre es un homenaje al astro brasileño por influencia de su hermano mayor, pero también mantiene un vínculo familiar con su padre, llamado Sebastián.

El emotivo encuentro fue compartido por Santos FC en sus redes sociales y rápidamente se volvió viral, generando miles de reacciones.

La visita de Neymar a Argentina no solo genera expectativa por lo que pueda hacer dentro de la cancha, en el duelo ante San Lorenzo, sino también por estos gestos que fortalecen su conexión con los fanáticos.

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