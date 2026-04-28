A poco del Mundial, estas figuras del fútbol podrían quedar fuera por lesiones

La cuenta regresiva hacia el Copa Mundial de la FIFA 2026 ya genera preocupación. A poco del inicio del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, varias figuras del fútbol internacional encendieron las alarmas por lesiones recientes.

Uno de los casos más llamativos es el de Luka Modrić, exjugador del Real Madrid, quien sufrió una doble fractura de pómulo tras un choque con Manuel Locatelli en el duelo entre Milan y Juventus. El mediocampista será operado y no volverá a jugar con su club esta temporada, aunque se estima que podría llegar al Mundial utilizando una máscara protectora, en lo que sería su quinta participación.

La situación también genera incertidumbre en torno a Kylian Mbappé. El delantero presenta una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, lo que lo mantiene fuera de competencia por el momento. Su recuperación será determinante para saber si podrá llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista.

El panorama es más complicado para Xavi Simons. El jugador de Países Bajos sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más graves en el fútbol, que lo dejará fuera de las canchas hasta 2027, descartándolo completamente del torneo.

A medida que se acerca el Mundial, las selecciones siguen de cerca la evolución de sus figuras. En un torneo donde cada detalle cuenta, la condición física de las estrellas puede marcar la diferencia entre el éxito y la frustración.

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