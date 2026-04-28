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¿Adiós Lima? Perú apunta a la altura y evalúa jugar eliminatorias por encima de los 3.800 metros

Perú analiza llevar sus partidos de eliminatorias a ciudades de altura como Puno y Juliaca, en una apuesta estratégica para sacar ventaja deportiva y fortalecer su camino hacia el Mundial 2030.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

28/04/2026 11:56

Estrategia en marcha: Perú inspecciona estadios en Puno y Juliaca para las eliminatorias. Foto: Internet
Perú

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La selección de Selección de Perú comenzó a delinear una estrategia de cara a las próximas eliminatorias sudamericanas: apostar por la altura como aliada. Una comitiva de la Federación Peruana de Fútbol llegó a la región de Puno para inspeccionar estadios ubicados por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar.

El grupo, encabezado por el director general Jean Ferrari y el entrenador Mano Menezes, inició su recorrido en el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, un escenario con capacidad para 30.000 espectadores que cumple con los requisitos exigidos por la Conmebol.

La visita también contempla una evaluación en la ciudad de Juliaca, otra de las opciones que maneja la dirigencia para trasladar la localía del combinado nacional desde Lima hacia zonas de mayor altitud. La intención es clara: convertir la geografía en un factor competitivo clave frente a rivales sudamericanos.

“Estamos supervisando los estadios para empezar a trazar la estrategia de lo que serán las eliminatorias”, señaló Ferrari, quien destacó las condiciones encontradas en Puno.

Desde el ámbito local, autoridades académicas y deportivas mostraron su predisposición para colaborar en el proyecto.

Esta iniciativa marca un posible cambio de paradigma para Perú, que históricamente ha jugado en el Estadio Nacional de Lima, al nivel del mar. Ahora, bajo un proceso de renovación deportiva y planificación a largo plazo, la federación evalúa modificar su localía con el objetivo de potenciar sus opciones rumbo al Mundial 2030.

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