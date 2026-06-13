Mundial 2026: Estados Unidos golea a Paraguay por 4 a 1

En el Mundial, el seleccionado de Estados Unidos logró un contundente 4-1 en el estadio Los Ángeles. Folarin Balogun (30' 1T y 49' 1T), Giovanni Reyna (52' 2T) y Damián Bobadilla (6' 1T, en contra) anotaron los goles para Estados Unidos. , mientras que Maurício Magalhães (27' 2T) lo hizo para la selección de Paraguay.

Folarin Balogun se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Estados Unidos mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 14 pases correctos.

Otro jugador importante en el partido fue Malik Tillman. El mediocampista de Estados Unidos acertó 28 pases correctos y remató al arco 5 veces.

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