Remontada en Oruro: GV San José venció 2-1 a Universitario de Vinto

GV San José consiguió una importante victoria en condición de local al derrotar por 2-1 a Universitario de Vinto, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del campeonato. El equipo dirigido por Julio César Baldivieso tuvo que remar desde atrás para quedarse con los tres puntos en el estadio Jesús Bermúdez.

Foto: APG.

El conjunto visitante fue el primero en golpear. A los 26 minutos del primer tiempo, Diego Saavedra aprovechó una jugada ofensiva para vencer al arquero Germán Arauz y adelantar a Universitario de Vinto, que se fue al descanso con la ventaja mínima.

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En la segunda mitad, GV San José reaccionó y encontró el camino de la remontada. A los 58 minutos, Roler Ferrufino igualó el marcador al convertir un penal, devolviendo la confianza al equipo orureño.

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Cuando el partido parecía encaminarse al empate, el árbitro José Quintanilla volvió a sancionar una pena máxima a favor del local. Alex Cáceres asumió la responsabilidad y, a los 84 minutos, transformó el disparo en gol para sellar el 2-1 definitivo y desatar el festejo de la afición.

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Cáceres fue una de las figuras del compromiso al marcar el tanto del triunfo, mientras que Ferrufino también resultó determinante con el gol del empate.

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Con este resultado, GV San José sumó tres puntos importantes, aunque permanece en el decimocuarto lugar de la tabla con 10 unidades. Por su parte, Universitario de Vinto también se quedó con 10 puntos y ocupa la decimotercera posición.

En la próxima jornada, GV San José visitará a Real Potosí, mientras que Universitario de Vinto recibirá a Guabirá en el estadio Félix Capriles.

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