Estacio responde a las críticas: “No hablé mal de Santa Cruz, solo dije que era complicado jugar”

Adrián Estacio volvió a hablar sobre la polémica que generaron sus declaraciones tras el partido entre Blooming y The Strongest, disputado en Santa Cruz de la Sierra, donde ambos equipos igualaron 1-1.

El delantero colombiano aclaró que en ningún momento realizó críticas contra la ciudad ni contra el clima cruceño, sino que simplemente expresó la dificultad que representó jugar el encuentro a las 15:00, bajo altas temperaturas.

“Yo lo que dije lo mantengo en pie. No dije nada malo, no dije nunca nada malo de Santa Cruz. Solamente dije que estaba complicado jugar, es como todos; es como ellos venir a jugar acá, también es complicado jugar acá”, explicó Estacio a su llegada a La Paz.

El futbolista señaló que sus palabras fueron interpretadas de otra manera y que algunas versiones atribuyeron frases que, según él, nunca mencionó.

“Malinterpretan muchas cosas, incluso ponen cosas que yo no dije, pero está bien, esto se mueve así. Yo respeto cada opinión, estoy tranquilo porque dije cosas que quizás son verdad”, manifestó.

Estacio insistió en que disputar un partido a las 15:00 representa un desafío por las condiciones climáticas, aunque aclaró que no tuvo ninguna intención de cuestionar a Santa Cruz.

“Jugamos a las 15:00 y es bravo el sol. Yo no dije una cosa de otro mundo. Me encanta Bolivia, incluso Santa Cruz es una ciudad hermosa. No hablé mal de la ciudad ni del clima, solo dije que estaba duro respirar”, afirmó.

El atacante ahora dejó atrás la polémica y aseguró que está enfocado en los próximos compromisos de The Strongest dentro del fútbol boliviano.

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