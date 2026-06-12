FBF suspende los torneos de divisiones menores por los conflictos en el país

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó este viernes la suspensión de todas las competencias de divisiones menores organizadas por la entidad, tanto en las categorías masculinas como femeninas. La decisión fue asumida debido a los conflictos sociales y bloqueos que afectan a distintas regiones del país.

A través de un comunicado oficial, la FBF explicó que la medida responde a una evaluación realizada bajo criterios de seguridad, movilidad y bienestar de los participantes. Según la entidad, el Oficial de Salvaguarda acreditado por FIFA y Conmebol determinó que las actuales condiciones no garantizan el desarrollo seguro de los torneos.

“Tras evaluar las condiciones actuales de movilidad, seguridad y bienestar de las y los participantes, se han emitido observaciones que consideran inviable la realización de estos torneos en las circunstancias actuales, priorizando en todo momento la protección e integridad de los menores de edad, los cuerpos técnicos y demás miembros de las delegaciones”, señala parte del comunicado.

La suspensión alcanza a todas las competiciones de categorías y divisiones menores, incluyendo las Ligas de Desarrollo Femeninas Sub-14 y Sub-16, además de la Masculina Sub-13, que estaban programadas para disputarse durante el mes de junio.

La FBF también destacó la importancia de estos campeonatos, ya que de ellos deben surgir los clubes que representarán a Bolivia en torneos internacionales a realizarse en Paraguay. En ese sentido, informó que el presidente de la institución, Ángel Fernando Costa, gestionará ante Conmebol una ampliación de los plazos para garantizar la participación de los representantes bolivianos.

Finalmente, la entidad aseguró que en los próximos días comunicará nuevas determinaciones a través de sus canales oficiales, reiterando que la prioridad será resguardar la seguridad, el bienestar y el desarrollo deportivo de todos los participantes.

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