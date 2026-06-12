'Superito' y 'Andinito': Cómo dos pequeños peluches captaron la atención de la prensa internacional

La presencia de las mascotas bolivianas en la Copa del Mundo ha despertado un enorme interés entre los medios de comunicación internacionales que cubren el evento global. Los entrañables personajes ‘Superito’, que representa al programa Súper Deportivo, y ‘Andinito’, una tierna llamita de peluche, capturaron de inmediato la atención en la sala de prensa por su originalidad.

El impacto en los medios globales

Esta inesperada atracción visual motivó que la prestigiosa cadena internacional Dazn se acercara a la delegación de Red Uno para entrevistar al periodista Alejandro López sobre el origen de los simpáticos símbolos. El despliegue de identidad nacional demostró que la creatividad y el color del periodismo boliviano pueden construir puentes culturales de gran relevancia en el extranjero.

El torneo más importante del planeta arrancó formalmente ayer en un ambiente de máxima expectativa global. Actualmente, la competencia se desarrolla simultáneamente en diversas ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, países anfitriones donde la delegación periodística nacional resalta por aportar una dosis única de calidez.

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