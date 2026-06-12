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Ministros convocan a sectores de San Julián para instalar mesa de diálogo

Las autoridades nacionales aguardan la respuesta de los dirigentes locales para definir detalles del encuentro.

Ximena Rodriguez

12/06/2026 17:34

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Foto: GR Gaceta Rural.
Santa Cruz

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Mediante una carta, ministros de Estado emitieron una convocatoria formal y urgente dirigida a las principales organizaciones sociales, vecinales, productivas, educativas y de transporte del municipio de San Julián para instalar una mesa de diálogo. De acuerdo al documento, la iniciativa, busca escuchar de manera directa los planteamientos locales, analizar sus demandas y viabilizar soluciones efectivas dentro del marco constitucional.

Para garantizar una resolución con capacidad de decisión, el encuentro contará con la participación presencial del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta, y el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda. Esta delegación de autoridades de alto nivel tiene como propósito abordar de manera integral todos los temas planteados y avanzar en respuestas concretas para la región.

Restablecer la paz social

"El Gobierno Nacional ratifica su convicción de que el diálogo es la vía democrática idónea para la resolución de controversias", señalaron las autoridades en el documento oficial enviado a los dirigentes.

Asimismo, el Ejecutivo enfatizó que este proceso debe desarrollarse con absoluta responsabilidad, respeto mutuo y con el firme compromiso común de preservar la vida, restablecer la normalidad y evitar nuevos hechos de violencia.

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