El calvario de los transportistas: Bloqueadores cobran hasta Bs 500 por paso; verduras a Cochabamba llegan con transbordo

El desabastecimiento de alimentos en los mercados cochabambinos no se agudizó gracias al extremo sacrificio de los transportistas, quienes relatan verdaderas historias de terror para sortear los bloqueos. Choferes que lograron arribar al Mercado Central de Productores con un cargamento de tomate desde Comarapa denunciaron que, además de enfrentar desvíos peligrosos, sufrieron extorsiones económicas en los puntos de bloqueo.

Lo que debía ser un trayecto rutinario se transformó en un viaje de cinco días, marcado por el hambre y el abuso.

Peajes ilegales y transbordos a hombro

Para evitar quedarse varados indefinidamente, los transportistas se vieron obligados a implementar estrategias extremas y costosas, recurriendo a rutas alternas y a la fuerza física.

Los conductores denunciaron que en varios puntos de la carretera los bloqueadores exigen cobros arbitrarios para dejarlos avanzar. “En los desvíos hay que pagar. Nos sacan desde 100 hasta 500 bolivianos. Es muy complicado y riesgoso”, relató uno de los choferes.

En uno de los tramos inasibles, tuvieron que coordinar con un segundo camión al otro lado del bloqueo para hacer un transbordo manual. “Hicimos un kilómetro de transbordo, acarreando el producto a hombro entre seis personas. Tardamos toda la noche en pasar la carga y luego un día más en el otro camión”, detalló otro de los afectados.

Pérdidas en la carga y supervivencia al volante

El prolongado tiempo de viaje y la manipulación brusca pasaron factura a los alimentos. Los tomates llegaron completamente maduros y una parte considerable tuvo que ser desechada en el camino. Se calcula que entre un 15% y un 20% del producto se pudrió o se dañó, representando una pérdida neta.

A nivel humano, las condiciones de viaje fueron inhumanas. Los transportistas revelaron que escaseaba el alimento y el agua en las rutas bloqueadas:

“Estamos sobreviviendo simplemente con agua y con lo poco que nos hemos llevado. Lo primordial ha sido el 'bolito'; la hoja de coca es lo único que nos mantiene despiertos y con fuerzas tras casi cinco días de viaje”.

Los productores del campo, las víctimas invisibles

A pesar de las pérdidas que ellos asumen como transportistas, el sector asegura que la peor parte de esta crisis no la viven los choferes ni los comerciantes de la ciudad, sino las familias agricultoras que se quedan atrapadas en sus comunidades.

“Esto no nos afecta solo a nosotros. Está golpeando mucho más a los productores allá en el campo. Nosotros hicimos un esfuerzo grande para hacer llegar el tomate, pero imagínese cuánta pérdida tienen ellos que no pueden salir; sus productos se están pudriendo en sus terrenos”, lamentaron con impotencia al descargar la mercadería sobreviviente.

Mira la programación en Red Uno Play