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Concejo Municipal de Quillacollo rechaza bloqueos y exhorta al diálogo para preservar la paz social

El órgano deliberante emitió un pronunciamiento oficial en defensa de los derechos ciudadanos y advirtió sobre el impacto negativo de las medidas de presión en la economía local.

Milen Saavedra

11/06/2026 20:23

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Desbloqueo en el puente Khora, el lunes 8 de junio. FOTO/Dico SOLIS @APGNoticiasBo
Cochabamba, Bolivia

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En un contexto marcado por la tensión social, el Concejo Municipal de Quillacollo emitió hoy un pronunciamiento oficial en el que manifiesta su firme rechazo a los bloqueos y medidas de presión que se registran en la región. El órgano deliberante alertó que estas acciones atentan directamente contra el desarrollo económico y la convivencia pacífica de los ciudadanos.

A través de un documento formal, el Concejo fundamentó su postura bajo tres pilares institucionales:

  • Defensa de los derechos y la economía: En primera instancia, el pronunciamiento expresa un rechazo contundente a cualquier bloqueo que restrinja el normal desarrollo de las actividades económicas, sociales y productivas. Señalan que estas medidas constituyen una afectación directa a los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado y vulneran las competencias municipales fijadas por la Ley Marco de Autonomías.

  • Llamado sectorial al diálogo: Como segundo punto, las autoridades municipales hicieron un llamado explícito a las organizaciones sociales, sindicales y políticas. Los exhortaron a privilegiar los mecanismos institucionales de diálogo y concertación que establece la normativa nacional, con el fin de resguardar el interés general.

  • Compromiso institucional: Finalmente, el Concejo reafirmó su compromiso ineludible con la defensa del Estado de Derecho, la convivencia pacífica y el impulso de un desarrollo económico sostenible para todo el municipio de Quillacollo.

Con esta postura, el municipio busca frenar el impacto negativo de las movilizaciones y reactivar los canales de negociación para evitar mayores perjuicios a la población.

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