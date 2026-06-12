Concejo Municipal de Quillacollo rechaza bloqueos y exhorta al diálogo para preservar la paz social

En un contexto marcado por la tensión social, el Concejo Municipal de Quillacollo emitió hoy un pronunciamiento oficial en el que manifiesta su firme rechazo a los bloqueos y medidas de presión que se registran en la región. El órgano deliberante alertó que estas acciones atentan directamente contra el desarrollo económico y la convivencia pacífica de los ciudadanos.

A través de un documento formal, el Concejo fundamentó su postura bajo tres pilares institucionales:

Defensa de los derechos y la economía: En primera instancia, el pronunciamiento expresa un rechazo contundente a cualquier bloqueo que restrinja el normal desarrollo de las actividades económicas, sociales y productivas. Señalan que estas medidas constituyen una afectación directa a los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado y vulneran las competencias municipales fijadas por la Ley Marco de Autonomías.

Llamado sectorial al diálogo: Como segundo punto, las autoridades municipales hicieron un llamado explícito a las organizaciones sociales, sindicales y políticas. Los exhortaron a privilegiar los mecanismos institucionales de diálogo y concertación que establece la normativa nacional, con el fin de resguardar el interés general.

Compromiso institucional: Finalmente, el Concejo reafirmó su compromiso ineludible con la defensa del Estado de Derecho, la convivencia pacífica y el impulso de un desarrollo económico sostenible para todo el municipio de Quillacollo.

Con esta postura, el municipio busca frenar el impacto negativo de las movilizaciones y reactivar los canales de negociación para evitar mayores perjuicios a la población.

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