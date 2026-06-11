La Paz: Hallan restos de huesos de burros en Max Paredes

Vecinos del macrodistrito Max Paredes denunciaron el hallazgo de restos óseos y cabezas de burro dispersos en la vía pública, presuntamente utilizados para la comercialización de carne. Los restos fueron encontrados en la calle Baltazar Alquiza, cerca de la calle Calatayud, durante la mañana, tras no haberse recogido la basura de la noche anterior.

“Encontramos tres cabezas, dos cabezas… no estoy segura, pero creemos que son de burro. Había varios restos dispersos por la calle, incluso en medio de la basura”, explicó uno de los vecinos, quien prefirió mantenerse en anonimato por temor a represalias.

Posibilidad de su venta

Los habitantes indicaron que la carne hallada podría estar siendo utilizada para elaborar alimentos, como embutidos o silpanchos, lo que representa un riesgo para la salud pública. Por ello, solicitaron la intervención de la Alcaldía de La Paz para verificar la situación y tomar medidas preventivas.

“Pedimos que las autoridades vengan a revisar y fiscalizar estas irregularidades. Esto es un riesgo para la población”, manifestó un vecino.

Alcaldía de La Paz

Hasta el momento, la Alcaldía de La Paz no ha emitido un informe oficial, pero los residentes esperan que se realice una investigación exhaustiva sobre el origen de los restos y se sancione a los responsables de esta práctica.

El hallazgo pone de relieve la necesidad de control sanitario y vigilancia sobre la manipulación de carnes no autorizadas, para proteger la salud de la población.

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