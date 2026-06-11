Resistencia Paceña toma instalaciones de la Fejuve La Paz

En la calle Federico Zuazo, frente a la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve), un grupo de ciudadanos tomó las instalaciones en protesta por los bloqueos que afectan la circulación y la vida cotidiana en el departamento.

Durante la acción, los vecinos señalaron que dentro de las oficinas se encontraron banderas del Movimiento Al Socialismo (MAS), las cuales fueron retiradas como símbolo de rechazo a la organización de bloqueos y protestas en contra del gobierno que, según ellos, se coordinaban desde el interior del edificio.

Realizarán vigilia

Vamos a mantener una vigilia y asegurar que este espacio sea usado para representar los intereses de la población paceña han anunciado los movilizados.

La toma refleja la creciente resistencia de sectores ciudadanos que exigen el restablecimiento de la libre circulación y denuncian que los bloqueos afectan tanto a los vecinos como a los servicios básicos de la ciudad.

Dirigente aprehendido

La semana pasada su máximo representante, Justino Apaza de las juntas vecinales fue detenido por la policía y esta recluido en la cárcel de San Pedro de forma preventiva por el lapso de seis meses al ser investigado por instigación al terrorismo.

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