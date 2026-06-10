Identifican a los dos militares navales fallecidos en el Lago Titicaca

La Armada Boliviana informó que dos efectivos navales y dos civiles perdieron la vida tras un accidente lacustre ocurrido en el municipio de Taraco, departamento de La Paz, durante una operación de patrullaje y apoyo al corredor humanitario en el lago Titicaca.

El hecho se produjo el 9 de junio de 2026, cuando la Capitanía de Puerto Mayor Guaqui en el Lago Titicaca, realizaba tareas de control contra presuntas actividades de pesca ilegal con mallas de arrastre, en cumplimiento de la Ley N.º 2976 de Capitanías de Puerto y de la Orden de Operaciones “Vigía VI”.

“Durante la operación, el personal naval enfrentó condiciones meteorológicas adversas, con fuertes vientos que dificultaron la navegación, derivando en una emergencia y activando de inmediato los mecanismos de búsqueda y rescate”, informó la Armada.

Operación de rescate

El Suboficial Inicial CGONMC Cristian Jesús Huanca Cruz fue rescatado con vida, mientras que los cuerpos sin vida de Suboficial Mayor DESN Rolando Medardo Flores Arias y Suboficial Inicial CGONMC Miguel Ángel Iver Condori Mamani, junto con dos civiles aún no identificados, fueron hallados tras la emergencia.

La institución naval anunció la apertura de investigaciones administrativas y operativas, en coordinación con las autoridades jurisdiccionales, para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.

“Expresamos nuestras condolencias a las familias de los efectivos y víctimas civiles, y destacamos el compromiso de quienes perdieron la vida en el cumplimiento de sus funciones y apoyo a la población”, manifestó la Armada Boliviana.

La Armada también hizo un llamado a los sectores sociales para privilegiar el diálogo y la concertación, preservando la convivencia pacífica, la libre transitabilidad y el bienestar de la ciudadanía.

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