40 días de bloqueos dejan pérdidas económicas irremediables en La Paz

Tras 40 días consecutivos de bloqueos en La Paz, el impacto económico del país se evidencia en múltiples sectores productivos, afectando la venta, ingresos y operaciones de empresas, gremiales y trabajadores independientes. Según informes del FMI y el BID, Bolivia proyecta un crecimiento negativo del -3,2% en este año, acentuado por los conflictos sociales.

Pérdidas económicas

El sector empresarial enfrenta deudas acumuladas, multas y mora, mientras debe cumplir con compromisos tributarios y bancarios, incluyendo el pago de sueldos, aportes a La Gestora. Los cálculos preliminares estiman que Bolivia pierde entre 50 y 60 millones de dólares diariamente durante los bloqueos.

Economía formal e informal

El conflicto afecta no solo la economía formal, sino también la informal, comprometiendo la alimentación, movilidad y abastecimiento de la población. Los gremiales y empresarios hacen un llamado a restablecer la normalidad, enfatizando la necesidad de soluciones que mitiguen el impacto económico y social de los bloqueos.

La prolongación de los conflictos genera incertidumbre en mercados, transporte y servicios básicos, afectando directamente la vida de los habitantes de La Paz y poniendo en evidencia la urgencia de mesas de diálogo y medidas que permitan la normalización de la actividad económica.

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