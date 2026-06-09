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40 días de bloqueos dejan pérdidas económicas irremediables en La Paz

Conflictos sociales afectan sectores productivos, transporte, comercio y servicios; Bolivia registra un impacto diario de entre 50 y 60 millones de dólares.

Juan Marcelo Gonzáles

09/06/2026 17:39

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Foto: Día 40 de bloqueos en La Paz
La Paz

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Tras 40 días consecutivos de bloqueos en La Paz, el impacto económico del país se evidencia en múltiples sectores productivos, afectando la venta, ingresos y operaciones de empresas, gremiales y trabajadores independientes. Según informes del FMI y el BID, Bolivia proyecta un crecimiento negativo del -3,2% en este año, acentuado por los conflictos sociales.

Pérdidas económicas

El sector empresarial enfrenta deudas acumuladas, multas y mora, mientras debe cumplir con compromisos tributarios y bancarios, incluyendo el pago de sueldos, aportes a La Gestora. Los cálculos preliminares estiman que Bolivia pierde entre 50 y 60 millones de dólares diariamente durante los bloqueos.

Economía formal e informal

El conflicto afecta no solo la economía formal, sino también la informal, comprometiendo la alimentación, movilidad y abastecimiento de la población. Los gremiales y empresarios hacen un llamado a restablecer la normalidad, enfatizando la necesidad de soluciones que mitiguen el impacto económico y social de los bloqueos.

La prolongación de los conflictos genera incertidumbre en mercados, transporte y servicios básicos, afectando directamente la vida de los habitantes de La Paz y poniendo en evidencia la urgencia de mesas de diálogo y medidas que permitan la normalización de la actividad económica.

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