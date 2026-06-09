San Julián cumple 27 días de bloqueos: autoridades llaman al Gobierno a dialogar

Las autoridades del municipio de San Julián solicitaron este martes al Gobierno nacional instalar una mesa de diálogo que permita encontrar una salida al conflicto y levantar los bloqueos que ya cumplen 27 días en esa región.

El secretario municipal de San Julián, Ciro Itorrez, manifestó que la solución a los problemas sociales no debe pasar por la confrontación ni por hechos de violencia, por lo que instó a las partes a priorizar el diálogo y la búsqueda de consensos.

“El camino no es la violencia, el camino no es la confrontación, el camino no es el vandalismo para llegar a solucionar los conflictos sociales que hay en nuestro país, en nuestro municipio”, señaló la autoridad.

Itorrez pidió al Gobierno nacional analizar la situación que atraviesa el municipio y promover acciones que contribuyan a restablecer la tranquilidad de la población.

“Pedimos nosotros en esta mañana que el Gobierno Nacional se siente y analice las cosas que están pasando. El camino siempre tiene que ser la paz. Nosotros le llamamos al Gobierno nacional a que recapacite y traiga la paz social a este municipio”, afirmó.

La autoridad expresó además su confianza en que el conflicto podrá resolverse mediante el entendimiento entre las partes. “Tenemos la fe de que va a haber paz en cualquier momento. No será mañana, no será pasado mañana, pero va a haber paz”, sostuvo.

Finalmente, reiteró el respaldo de las autoridades municipales a los habitantes de San Julián y aseguró que continuarán acompañando las demandas que consideran legítimas.

“Estamos con ustedes, queridos vecinos, hermanos de San Julián. Siempre vamos a estar defendiendo los derechos justos, los derechos del pueblo y vamos a estar al lado de nuestro municipio de San Julián”, concluyó.

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