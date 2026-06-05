Operativo conjunto habilita la carretera a Río Abajo y restablece el ingreso de alimentos

Un operativo conjunto entre efectivos policiales y militares logró habilitar la carretera hacia la zona de Río Abajo, restableciendo el tráfico vehicular y permitiendo nuevamente el ingreso de alimentos y productos de primera necesidad a distintos sectores afectados por las restricciones de transitabilidad.

Coordinación entre Policía y Armada

La intervención contó con la participación del ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, además del alto mando policial y militar, quienes supervisaron las labores de despeje ejecutadas por un importante contingente de uniformados.

Foto: Ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, presente durante operativos de liberación de carreteras. Comando Departamental de la Policía.

Durante el operativo también se empleó maquinaria pesada para retirar piedras, árboles, tierra y otros obstáculos instalados sobre la carretera, permitiendo recuperar la circulación vehicular en este importante corredor de conexión con la ciudad de La Paz.

Según el reporte oficial, las tareas se desarrollaron con el objetivo de garantizar el abastecimiento de productos esenciales y facilitar el desplazamiento de la población que se vio afectada por los bloqueos registrados en la ruta.

Foto: Desde tempranas horas de la mañana, efectivos policiales iniciaron con el llamado "Corredor Humanitario III". Comando Departamental de la Policía.

Las autoridades señalaron que la habilitación de la vía fue posible gracias al trabajo coordinado entre las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y personal especializado en el manejo de maquinaria pesada.

Vías expeditas

Asimismo, ciudadanos que se dirigían a la región para abastecerse de alimentos y otros insumos respaldaron la intervención y colaboraron durante las labores de despeje.

Con la carretera nuevamente expedita, se espera la normalización progresiva del transporte de mercancías y el flujo de vehículos hacia las comunidades de Río Abajo, una de las zonas proveedoras de alimentos para el departamento de La Paz.

Las autoridades aseguraron que continuarán realizando operativos de control y monitoreo para garantizar la transitabilidad en las principales rutas afectadas por las medidas de presión y evitar nuevas interrupciones en el abastecimiento de la población.

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