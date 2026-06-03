Policía despliega operativo en Santa Rosa del Sara tras toma de campo petrolero

La Policía desplegó un contingente hasta el municipio de Santa Rosa del Sara, en el departamento de Santa Cruz, luego de que sectores movilizados ocuparan las instalaciones del campo petrolero Humberto Suárez Roca, una de las principales infraestructuras hidrocarburíferas de la región.

La medida de presión fue asumida por organizaciones campesinas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los manifestantes ingresaron al área operativa, instalaron una vigilia y bloquearon los accesos al complejo, afectando el normal desarrollo de las actividades.

De acuerdo con reportes preliminares, al momento de la ocupación permanecían alrededor de 33 trabajadores dentro de las instalaciones. Ante este escenario, las fuerzas del orden se trasladaron al lugar con el objetivo de garantizar la seguridad del personal y resguardar la infraestructura estratégica.

El comandante departamental de la Policía, David Gómez, informó que la primera acción será buscar una salida pacífica al conflicto a través del diálogo con los movilizados. No obstante, advirtió que se evaluarán otras medidas si no se logra restablecer el control del campo petrolero.

Según información preliminar, los manifestantes mantienen cerradas las válvulas del pozo desde hace más de 24 horas, situación que ha interrumpido las operaciones de producción.

Esta paralización genera importantes perjuicios económicos para el Estado debido a la suspensión de la actividad hidrocarburífera en el campo petrolero.

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