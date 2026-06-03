“Estamos secuestrados aquí”: choferes varados en Confital claman ayuda por los bloqueos

Los bloqueos que persisten desde hace 19 días en la zona de Confital, en Cochabamba, han dejado a cientos de transportistas atrapados en medio de condiciones extremas.

Los choferes denuncian que enfrentan la falta de alimentos, medicamentos y agua potable, además de soportar temperaturas que llegan hasta los 2 grados bajo cero.

Entre los afectados se encuentra Jorge Ariel Díaz, conductor paraguayo, quien relató las dificultades que atraviesan los transportistas extranjeros varados en el lugar.

“Es una pena lo que está pasando con nosotros. Nuestros cuerpos no están acostumbrados a la altura ni a este clima tan frío...Tememos por nuestras vidas”, expresó.

Díaz explicó que viajaban desde Chile con destino a Paraguay, pero los bloqueos les impiden continuar su recorrido. También aseguró que existen personas que intentan brindar ayuda, aunque enfrentan obstáculos para llegar hasta los transportistas.

“Hay gente que quiere ayudarnos, pero no los dejan pasar y les rompen los vehículos”, denunció.

Por su parte, el chofer boliviano José Nelson Encinas señaló que la situación alimentaria es crítica.

“Nosotros solo tenemos papa que la hacemos hervir para compartir. No tenemos nada más y tampoco dinero para comprar porque el presupuesto que llevamos es solo para el viaje. Nunca pensamos que el bloqueo duraría tantos días”, manifestó.

El conductor afirmó que varios transportistas presentan problemas de salud y recordó que recientemente falleció un chofer que, según sus compañeros, padecía diabetes.

“Hay muchos compañeros enfermos. Pedimos colaboración con medicamentos, víveres o cualquier ayuda porque parece que iremos falleciendo de uno en uno aquí”, lamentó.

Según los testimonios, en la zona de Confital permanecen varados alrededor de 280 camiones, de los cuales tres pertenecen a transportistas paraguayos. Otros seis conductores extranjeros permanecen detenidos en distintos puntos de bloqueo.

De acuerdo con los choferes, al menos 15 transportistas se encuentran delicados de salud debido a las bajas temperaturas, la escasez de alimentos y las condiciones en las que permanecen desde hace casi tres semanas.

Ante este panorama, tanto Díaz como Encinas pidieron a las autoridades la habilitación de un cuarto intermedio que permita el paso de los vehículos.

“Les pedimos que nos ayuden para que podamos salir de este lugar...Que nos den un cuarto intermedio para poder avanzar, porque aquí es muy duro”, finalizó Díaz.

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