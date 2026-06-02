Comisión de hidrocarburos entregará su informe el 19 de junio; se identificará a los responsables de la gasolina desestabilizada

La diputada Ximena Arispe, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y presidenta de la Comisión Especial de Investigación de Hidrocarburos, detalló los avances de la investigación sobre la llamada “gasolina de mala calidad” que afecta al sector del transporte.

Cuándo se entrega

Arispe indicó que la comisión, conformada por 11 legisladores de todas las fuerzas políticas, inició la investigación desde principios de año y se encuentra en la etapa final de recopilación de información, con la entrega del informe final prevista para el 19 de junio de 2026.

“Hemos recibido información de la ANH, YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y la Contraloría. La documentación es extensa y ha permitido identificar posibles responsables desde altos funcionarios hasta exfuncionarios”, explicó Arispe.

Se solicitó la información

La diputada enfatizó que la comisión ha solicitado declaraciones juradas, informes escritos y orales, y que el objetivo es transparentar la información y señalar presuntos responsables, que luego serán remitidos a la Fiscalía y el Ministerio Público para su investigación.

“No podemos especular. La comisión ha trabajado con responsabilidad y ha verificado contratos, procesos de control de calidad y gestión de los funcionarios. Todo será remitido al pleno para su evaluación y el pueblo tendrá acceso a la información”, agregó.

Ex y actuales funcionarios investigados

Arispe también explicó que la investigación abarca dos gestiones anteriores y la actual, verificando posibles irregularidades en contratos y controles de calidad del combustible, así como la permanencia prolongada de algunos funcionarios en cargos estratégicos durante más de 20 años.

“La comisión considera que existen responsables de diferentes niveles, y el pleno decidirá si se remite a la Fiscalía. Esto es fundamental porque la ciudadanía espera transparencia y resultados claros sobre el problema del combustible”, concluyó la legisladora.

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