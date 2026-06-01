Esteban Garnica enciende la final de Duelo de Voces con “Volver”, una canción llena de rock y poder

La gran final de La Gran Batalla – Duelo de Voces continuó elevando la emoción con el tercer número de la noche, protagonizado por Esteban Garnica, representante de Cochabamba y uno de los tres finalistas de la competencia.

El cochabambino llegó al escenario con mucha fuerza, actitud y energía para interpretar “Volver”, una canción de su propia creación en género rock pop, con la que logró encender la gala final y conquistar al público desde los primeros segundos.

La presentación fue recibida con aplausos por los asistentes y con elogios del jurado, que destacó la potencia escénica de Esteban, su crecimiento durante la competencia y la calidad de su propuesta musical.

Uno de los momentos más llamativos llegó con Tito Larenti, quien incluso se puso a cantar durante su devolución y resaltó el poder rockero del finalista.

“Esto es rock puro, tienes todo el poder y todo lo que se necesita para llenar el escenario de poder. Has crecido muchísimo, digno finalista, felicidades”, expresó.

A su turno, Marco Veizaga destacó el trabajo del equipo y la fuerza de la canción, asegurando que la propuesta logró enganchar desde el inicio.

“Qué equipo más loco, qué ritmo más bueno. La canción engancha perfectamente, es súper pegajosa”, señaló.

Diego Ríos también felicitó a Esteban por la creación y afirmó que el tema logró transmitir una identidad clara y muy bien trabajada.

“Esteban, es una canción muy linda, muy bien lograda, y la creación muy bien hecha y pegajosa. Esta canción me gustó mucho, felicidades”, dijo.

Por su parte, Alenir Echeverría expresó su emoción por el nivel de los finalistas y agradeció por la oportunidad de presenciar voces tan destacadas en la etapa decisiva.

“Felicitarlos y agradecer a Dios por tener estas espectaculares voces en la final”, manifestó.

Con “Volver”, Esteban Garnica dejó claro que llegó a la gran final con una propuesta sólida, potente y cargada de personalidad.

Su interpretación marcó uno de los momentos más enérgicos de la noche y confirmó por qué logró llegar hasta la instancia más importante de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

La final continúa con alto nivel, mucha expectativa y tres finalistas dispuestos a dejarlo todo sobre el escenario.

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