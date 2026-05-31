¿Quién ganará Duelo de Voces? Jonatan, Sarahni y Esteban van por la corona

La pregunta ya está instalada entre el público: ¿quién ganará La Gran Batalla – Duelo de Voces?

Esta noche, desde las 21:00, la competencia vivirá su gala más esperada, una final cargada de emoción, expectativa y talento boliviano por la señal de Red Uno.

Después de semanas de presentaciones, historias conmovedoras, crecimiento artístico y momentos inolvidables, tres finalistas llegan al escenario decisivo con un solo objetivo: conquistar el título.

Jonatan Peñaranda, representante de La Paz, llega a la final luego de mostrar versatilidad, identidad musical y una fuerte conexión con el público. Durante la semana, abrió su corazón y compartió parte de su historia, sus sueños, su fe y el camino que lo llevó a encontrar su voz dentro de la competencia.

Sarahni Paniagua también llega como una de las grandes favoritas de la temporada. Con una voz emotiva, fuerza interpretativa y presentaciones que lograron tocar el corazón del jurado y del público, la finalista buscará coronar una etapa marcada por sensibilidad, talento y evolución.

Esteban Garnica, representante de Cochabamba, completa el grupo de finalistas con una historia de vida que emocionó a todos. Su paso por el programa estuvo marcado por entrega, carisma, potencia vocal y una conexión especial con su familia, sus sueños y el escenario.

Los tres llegan con caminos distintos, pero con la misma ilusión: convertirse en el ganador de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

La gala promete una noche imperdible, con presentaciones de alto nivel, emoción hasta el último minuto y una definición que mantendrá al público atento.

Además, la gente también puede ser parte de esta final apoyando a su participante favorito mediante la votación oficial en:

http://www.voto.reduno.com.bo

Cada voto puede marcar la diferencia en una final donde todo puede pasar.

Esta noche, Jonatan Peñaranda, Sarahni Paniagua y Esteban Garnica dejarán todo sobre el escenario.

Tres voces. Tres historias. Tres sueños. Pero solo uno levantará el título.

No te pierdas la gran final de La Gran Batalla – Duelo de Voces, hoy desde las 21:00, por Red Uno.

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