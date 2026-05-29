Kevin Córdova vuelve a Duelo de Voces con una canción dedicada al amor

Uno de los participantes más queridos y esperados de la gala de “El Reencuentro” en La Gran Batalla – Duelo de Voces fue Kevin Córdova, quien volvió al escenario con una presentación cargada de sentimiento.

El exparticipante interpretó “Nunca me imaginé”, una canción de su propia composición y su segunda creación musical, en género de cumbia andina.

La interpretación tocó muchos corazones, ya que Kevin decidió dedicarla al amor y a una persona muy especial en su vida.

“Me siento feliz, agradecido, me siento enamorado y la compuse para mi amor”, expresó Kevin antes de recibir el aplauso del público.

Su regreso al escenario mostró una nueva faceta como artista, no solo como intérprete, sino también como compositor, demostrando que su paso por la competencia le permitió crecer y animarse a crear su propia música.

Durante la ronda de devoluciones, Diego Ríos felicitó a Kevin por su talento, su avance artístico y por empezar a encontrar su esencia musical.

“Me gusta que empieces a encontrar tu esencia y a escribir. Si es tu segunda canción, te felicito, es un avance. Felicidades”, señaló el juez.

Con esta presentación, Kevin Córdova dejó claro que su camino musical continúa más allá de la competencia.

Su participación en “El Reencuentro” fue una muestra de crecimiento, amor y decisión, demostrando que las voces que pasaron por Duelo de Voces siguen construyendo nuevas historias sobre el escenario.

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