Anyela Rengifo vuelve a Duelo de Voces con su primera canción propia

Una de las voces más recordadas de La Gran Batalla – Duelo de Voces volvió al escenario en la gala especial de “El Reencuentro”. Se trata de Anyela Rengifo, exparticipante que llegó hasta una de las últimas instancias de la competencia y que dejó una huella importante en el público y el jurado.

Anyela regresó con una propuesta totalmente personal: una canción de su propia composición titulada “Te juro que intenté”, interpretada en género de cumbia norteña.

La presentación marcó un momento especial para la artista, quien confesó que durante su paso por el programa se animó a dar pasos que antes no imaginaba, entre ellos escribir su primera canción.

En la ronda de evaluaciones, Tito Larenti destacó el proceso artístico de Anyela y resaltó la importancia de encontrarse a uno mismo en el camino musical.

“De eso se trata, que puedas encontrarte en el camino y sientes que tienes un nuevo andar, creo que vale la pena”, expresó.

Posteriormente, Marco Veizaga recordó que Anyela atravesó diferentes momentos dentro de la competencia, algunos difíciles, pero todos importantes para su crecimiento artístico y personal.

“Todo lo que ha pasado acá ha servido para que haya toda una ilusión. Ha habido momentos duros y te veo muy decidida. He visto un cambio de una Anyela que ahora cree que puede ser una gran estrella”, señaló.

El juez también expresó su orgullo por haber sido parte del camino de la exparticipante y le deseó éxito en esta nueva etapa musical.

“Te deseo todo lo mejor, me siento orgulloso de haber formado parte de esta aventura y espero verlos en un escenario gigante”, agregó.

Para despedirse, Anyela agradeció la experiencia vivida en el programa y reveló que esta fue la primera vez que se animó a componer una canción.

“Es la primera vez componiendo. Si Dios quiere, muy pronto se puede venir un álbum. Me llevo lo mejor de esto”, dijo emocionada.

Con su regreso a Duelo de Voces, Anyela Rengifo demostró que su historia musical continúa más allá de la competencia. Su presentación en “El Reencuentro” dejó ver a una artista más segura, decidida y lista para seguir construyendo su propio camino.

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