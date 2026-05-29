¡Esta noche es “El Reencuentro” en La Gran Batalla – Duelo de Voces!

La emoción continúa en La Gran Batalla – Duelo de Voces y esta noche el escenario se prepara para vivir una gala muy especial: “El Reencuentro”.

Después de semanas llenas de talento, historias, lágrimas, grandes interpretaciones y momentos inolvidables, algunas de las voces que marcaron la competencia volverán a brillar una vez más frente al público.

Será una noche cargada de música, emoción y nostalgia, donde los participantes que dejaron huella en el escenario regresarán para compartir nuevamente su talento y reencontrarse con quienes los acompañaron durante este camino artístico.

Entre las voces que se presentarán esta noche estarán Andrea Barrientos, Andrés Gonzales, Luis Urgel, Kevin Córdova, Enrique Cuellar, Natalia Alcázar, Alejandra Aragón y Anyela Rengifo, quienes volverán a demostrar por qué fueron parte importante de esta gran competencia.

La gala promete momentos especiales, presentaciones llenas de energía y una conexión única con el público, en una noche pensada para recordar lo mejor de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

“El Reencuentro” será una oportunidad para volver a disfrutar de esas voces que emocionaron, sorprendieron y conquistaron al jurado y a los televidentes durante toda la temporada.

No te pierdas esta noche especial de La Gran Batalla – Duelo de Voces, porque el talento boliviano vuelve al escenario en una gala imperdible.

Será una noche para cantar, recordar y emocionarse junto a las voces que hicieron vibrar la competencia.

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