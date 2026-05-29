¡La gran final está cerca! La Gran Batalla – Duelo de Voces definirá a su ganador este domingo

La emoción llega a su punto más alto en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Después de semanas llenas de talento, historias conmovedoras, grandes interpretaciones y momentos inolvidables, la competencia se prepara para vivir su gran final.

La gala final será este domingo 31 de mayo a las 21:00, por la señal de Red Uno, en una noche que promete reunir música, emoción, sorpresas y mucho talento boliviano.

El escenario recibirá a los tres finalistas que lograron conquistar al jurado y al público con su voz, evolución y entrega en cada presentación.

Jonatan Peñaranda, Sarahni Paniagua y Esteban Garnica llegan a la última noche con un solo objetivo: convertirse en el gran ganador de esta temporada.

Cada participante buscará dejarlo todo en el escenario y demostrar por qué merece levantar el título de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Pero esta vez, el público también tendrá un papel clave. Los seguidores pueden apoyar a su finalista favorito ingresando a:

http://www.voto.reduno.com.bo

Cada voto cuenta y puede marcar la diferencia en una final que promete estar cargada de expectativa hasta el último minuto.

La gran final será una noche imperdible, donde tres sueños llegarán al mismo escenario y solo uno logrará consagrarse como el ganador.

No te pierdas La Gran Batalla – Duelo de Voces, este domingo 31 de mayo a las 21:00 por Red Uno, porque el talento, la emoción y la música se vivirán al máximo en una gala que promete quedar en la memoria del público.

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